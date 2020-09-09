Легендарний гравець Мілана Алессандро Неста не проміняв роботу в клубі Серії В на посаду в Ювентусі.

Після свого призначення головним тренером "Старої синьйори" Андреа Пірло хотів запросити Сандро у свій штаб, проте Неста відмовився від цієї ролі в туринському клубі.

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На прес-конференції перед товариським матчем проти Роми фахівець пояснив своє Рішення: "У мене особливі стосунки з Андреа, ми дружимо тривалий час. Але цього цілком достатньо. Я хочу працювати головним тренером".

До слова, Фрозіноне Неста очолив влітку 2019 року. Минулий сезон його команда завершила у зоні плей-офф і змогла пробитися до фіналу, в якому драматично програла путівку в Серію А Спеції.

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