У середу, 12 червня, Алессандро Неста був призначений головним тренером Монци. Як інформує офіційний сайт клубу, 48-річний фахівець підписав однорічний контракт із правом автоматичного продовження ще на рік у разі виконання певних умов. На цій посаді він замінив Раффаеле Палладіно, який пішов на підвищення у Фіорентину.

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Неста провів останній сезон на чолі Реджани в Серії В. Під його керівництвом команда фінішувала на 11-му місці турнірної таблиці.

Алессандро не був першим вибором генерального директора Монци Адріано Галліані. Як зазначав президент Лаціо Клаудіо Лотіто, спочатку Галліані хотів запросити на посаду наставника Марко Бароні з Верони. Зрештою "орли" випередили Монцу – і Галліані довелося звертатися до Нести.

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