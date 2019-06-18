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Неста очолив Фрозіноне – команда вилетіла з Серії А

00:45 217 Читать на русском
Неста очолив Фрозіноне – команда вилетіла з Серії А
Алессандро Неста / ФК Фрозіноне

Легенда Мілана Алессандро Неста офіційно очолив команду Серії В Фрозіноне.

Фрозіноне на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Алессандро Нести на посаду головного тренера. Контракт розрахований на 2 роки.

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Завданням нового наставника буде повернення команди в Серію А, де вона не змогла втриматись у сезоні 2018/19, посівши 19 сходинку в турнірній таблиці.

Неста в статусі футболіста відомий своїми виступами в складі Лаціо та Мілана. З "россонері" екс-захисник двічі виграв Лігу чемпіонів.

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Теги
Трансфери Фрозіноне Фрозіноне Трансфери Чемпіонату Італії Алессандро Неста Алессандро Неста Італія
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