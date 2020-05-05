"Несправедливо, якщо Барселону визнають чемпіоном": Куртуа навів аргумент, чому Реал був кращим за Мессі та Ко

Голкіпер Реала Тібо Куртуа переконаний, що Барселоні не можна віддавати чемпіонство, якщо сезон 2019/20 все ж не відновиться.

Зауважимо, Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на 2 очки, але королівський клуб має перевагу в особистих зустрічах – 0:0, 2:0. Відновлення Прімери заплановане на початок червня.

Реал визначився із датою відновлення тренувань – є нюанс

"Реал відстає від Барселони лише на 2 очки, тому новина про завершення сезону засмутить нас. Я не погоджуся з таким рішенням, несправедливо буде, якщо їх визнають чемпіоном. Залишилося 11 турів, тому визначати переможця – зарано. Я ще можу зрозуміти подібне рішення в Англії, де Ліверпуль впевнено лідирує.

У двох матчах з ними Реал виграв та зіграв унічию. Ми довели, що були кращими за Барселону. Але, водночас, необхідно враховувати вимоги безпеки при прийнятті рішення про продовження чемпіонату. Безпека – на першому місці", – цитує Куртуа AS.

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