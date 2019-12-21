Несподіваний тріумф Хоффенхайма у відеоогляді матчу з Борусією Д

Хоффенхайм вирвав перемогу в дортмундської Борусії у рамках 17-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Відкрити рахунок вдалося дортмундцям. Підопічні Люсьєна Фавра забили на 17-й хвилині, коли Хакімі прострілив уздовж воріт, а Маріо Гьотце переправив м'яч у ворота.

Хоффенхайм на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Борусією Д

Надалі "джмелі" грали на рівних із господарями і, здавалося, втримають перемогу. Та Хоффенхайм спромігся на камбек фактично в останні 10 хвилин. Спочатку на 79-й хвилині Саркіс Адамян добре зорієнтувався у штрафному Борусії і з кількох метрів реалізував свій момент після серії помилок оборони.

А на 87-й вірменин із лівого флангу навісив точно на голову Андрею Крамарічу, який переправив м'яч у дальній кут воріт Буркі.