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Несподіваний тріумф Хоффенхайма у відеоогляді матчу з Борусією Д

09:32 10 Читать на русском
Несподіваний тріумф Хоффенхайма у відеоогляді матчу з Борусією Д
Хоффенхайм – Борусія Д / твіттер Хоффенхайма

Хоффенхайм вирвав перемогу в дортмундської Борусії у рамках 17-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

79’ Саркіс Адамян
87’ Андрей Крамаріч
 
Маріо Гьотце 17’
17’ Маріо Гьотце
79’ Саркіс Адамян
87’ Андрей Крамаріч

Відкрити рахунок вдалося дортмундцям. Підопічні Люсьєна Фавра забили на 17-й хвилині, коли Хакімі прострілив уздовж воріт, а Маріо Гьотце переправив м'яч у ворота.

Хоффенхайм на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Борусією Д

Надалі "джмелі" грали на рівних із господарями і, здавалося, втримають перемогу. Та Хоффенхайм спромігся на камбек фактично в останні 10 хвилин. Спочатку на 79-й хвилині Саркіс Адамян добре зорієнтувався у штрафному Борусії і з кількох метрів реалізував свій момент після серії помилок оборони.

А на 87-й вірменин із лівого флангу навісив точно на голову Андрею Крамарічу, який переправив м'яч у дальній кут воріт Буркі.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Відеоновини Хоффенхайм - Борусія Дортмунд
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