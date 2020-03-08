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Несподіваний провал Ібрагімовіча і компанії у відеоогляді матчу Мілан – Дженоа – 1:2

20:16 85 Читать на русском
Несподіваний провал Ібрагімовіча і компанії у відеоогляді матчу Мілан – Дженоа – 1:2
Мілан – Дженоа – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мілан не зміг впоратися з Дженоа (1:2) в матчі 26 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

77’ Златан Ібрагімовіч
 
Горан Пандев 7’
Франческо Кассата 41’
7’ Горан Пандев
41’ Франческо Кассата
77’ Златан Ібрагімовіч

Підопічні Стефано Піолі ще до перерви пропустили два голи від борця за виживання. Досвідчений Пандєв відкрив рахунок на 7-й хвилині, а ближче до свистка на перерву Кассата подвоїв перевагу Дженоа.

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Мілан влаштував штурм на ворота "грифонів" у другому таймі, однак зусиль вистачило лише на один м'яч. Ібрагімовіч скористався хаосом у центрі штрафного майданчика і розстріляв Періна – 1:2.

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Теги
Дженоа Дженоа Мілан Мілан Італія Відеоновини Мілан - Дженоа
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