Несподіваний провал Ібрагімовіча і компанії у відеоогляді матчу Мілан – Дженоа – 1:2

Мілан не зміг впоратися з Дженоа (1:2) в матчі 26 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Підопічні Стефано Піолі ще до перерви пропустили два голи від борця за виживання. Досвідчений Пандєв відкрив рахунок на 7-й хвилині, а ближче до свистка на перерву Кассата подвоїв перевагу Дженоа.

Ібрагімовіч голом не врятував Мілан від поразки, СПАЛ неочікувано здолав Парму: 26-й тур Серії А, неділя

Мілан влаштував штурм на ворота "грифонів" у другому таймі, однак зусиль вистачило лише на один м'яч. Ібрагімовіч скористався хаосом у центрі штрафного майданчика і розстріляв Періна – 1:2.