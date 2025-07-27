Аль-Наср майже завершив підписання Фелікса, інформує MaisFutebol. Клуб Кріштіану Роналду запропонував Челсі суму трохи більше 50 млн євро – вона дозволить лондонському клубу окупити інвестиції, зроблені близько року тому.

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Більш того, Аль-Наср також переконав Жоау Фелікса, який за останні кілька годин поговорив з головним тренером команди Жорже Жезушем і форвардом Кріштіану Роналду.

Раніше Фелікс дав Аль-Насру зрозуміти, що зацікавлений тільки в переході в Бенфіку. Однак "орли" були готові заплатити лише половину від 50 мільйонів євро. Аль-Наср використав свою фінансову міць, щоб фактично закрити угоду, коли Бенфіка вже вийшла з гонки за гравця.

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