"Кулес" напочатку сезону 2024/25 втратили через важку травму тер Штегена. На заміну капітану підписали Войцеха Щенсни, який на ту мить вже оголосив про завершення кар'єри.

Флік відзначив прогрес двох зірок після камбеку в Ла Лізі – тренер Барселони розкрив, що сказав Рафіньї

Польський воротар зумів вразити тренерський штаб і керівництво Барселони, пробившися до стартового складу команди. Не дивно, що "блаугранас" вирішили продовжити угоду з Щенсни.

"Ми задоволені Войцехом. Він точно буде з нами в наступному сезоні", – цитує спортивного директора каталонців Деку Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Барселона продовжує боротися за три трофеї. "Кулес" вийшли у фінал Кубка Іспанії, до півфіналу Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті Іспанії лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на сім балів.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса