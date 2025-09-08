"Футбол 24" розібрав наступного суперника збірної України – Азербайджан, виділивши не лише слабкі сторони, але і як ними можна скористатись.

Після поразки від Франції Україні необхідна перемога над найслабшою збірною нашого квартету – Азербайджаном. Суперник за день до матчу проти "синьо-жовтих" відправив у відставку Фернанду Сантуша, який вигравав Євро-2016 на чолі збірної Португалії.

Азербайджан – Україна: прес-конференція Реброва – про звільнення Сантуша, сюрприз від Зінченка та стан Судакова

В азербайджанців дійсно чимало проблем, які показав матч проти Ісландії. Азербайджан взагалі не атакував, тож Україні варто перш за все знайти шляхи до воріт команди суперника. Саме тому важливо виставити швидкі фланги (Волошин, Назаренко), а також залишити Довбика в центрі нападу (азербайджанці погано грають на "другому поверсі"). Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".