Євро-2020 завершився, але вже наступного року нас чекає фінальна частина іншого грандіозного турніру. Чемпіонат світу 2022 віщує ще цікавішу боротьбу. Які шанси України та хто головний фаворит ЧС-2022, розбирався "Футбол 24".

Тріумф Італії на Чемпіонаті Європи, який завершився 11 липня 2021 року, не змінив думок букмекерів. Як і проблеми України у відборі ЧС-2022. Команда Шевченка все ще стоїть вище за ту ж Польщу, яку ведуть за собою один з найкращих гравців планети Лєвандовскі та купа відомих виконавців з європейських топ-чемпіонатів. Чи за Австрію, якій ми програли без шансів на груповому етапі Євро-2020. А на вершині досі Франція, яка сенсаційно вилетіла на стадії 1/8 фіналу континентальної першості від Швейцарії.

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Аргентина, ще один тріумфатор великого змагання у 2021 році, також не входить навіть у топ-3 рейтингу фаворитів за версією британських букмекерів. Очолює список претендентів на титул Франція. Команда Дешама була головним кандидатом на перемогу і перед Євро. Зараз вона очолює українську групу Європейської кваліфікації на Мундіаль. Комфортний відрив уже на старті відбору висуває французів у претенденти на найшвидший вихід до фінальної частини. Більше очок за перші 3 тури в континентальній зоні набрали лише Данія, Англія, Італія та... Вірменія.

Франція може стати першою збірною за 64 роки, яка завоює 2 поспіль кубки світу. Таку ж високу імовірність перемоги на ЧС-2022 віддають ще Бразилії, яка програла Мессі та компанії Копа Амеріка 2021. У чинних чемпіонів світу та команди Тіте по 14,3% шансів виграти турнір, що відбудеться у Катарі через менш ніж 500 днів (старт найближчого Мундіалю уже 21 листопада 2022 року). Неймар бере приклад зі свого колишнього партнера. Як і Мессі, бразилець так само довго не може виграти значимий турнір на рівні збірних, обмежуючись по суті лише Олімпіадою. Бразилія, до слова, не бачила фіналу Чемпіонату світу з 2002 року, а це її друга найгірша серія в історії.

Відразу за дуетом топ-фаворитів розташувалася Англія (10% на те, що третя спроба Саутгейта увінчається успіхом). Відтак за 16 місяців до початку Чемпіонату світу серед 3 головних претендентів на перемогу бачать дві збірні, які днями програли континентальний фінал. Найсерйозніші шанси взяти золото мають фактично лише 9 збірних. Замикає пелетон кандидатів Португалія з її вічним Роналду (5,9% на збірну найкращого бомбардира Євро-2020), а далі йдуть національні команди, яким відводять менше 2 відсотків на перемогу.

Італія ділить 4-5 місця з Іспанією (по 9,1%), яку недавно вибила лише у серії пенальті. Манчіні виборов для країни перше золото Євро за 53 роки. Але фундаментальній парі центрбеків Бонуччі/К'єлліні вже 70 на двох, а в Катарі буде цілих 73. Водночас команда Луїса Енріке цілком здатна зробити вирішальний крок, адже у півфіналі виглядала навіть сильнішою за майбутнього переможця, а її молоді зірочки за півтора року можуть достатньо змужніти і дозріти.

Шанси Аргентини, що виграла першу Копу за 28 років, прирівнюють до Німеччини і Бельгії (по 7,7%). Земляки сподіваються, що 35-річний на ту пору Мессі розвине свій історичний успіх (4 голи та 5 асистів під час золотого Кубка Америки). Німці гратимуть з новим головним тренером, а ми прекрасно знаємо, як швидко вони можуть трансформуватися з невдах у машину. Для значної частини золотого покоління Бельгії уже Євро було ледь не останнім шансом щось виграти, але здоровий Де Брюйне і Лукаку, якому щастить трохи більше, можуть ще повести за собою.

Попри те, що Україна не виграла жодного матчу, вона залишається на другому місці, яке дає право грати стикові матчі. У нас більше шансів фінішувати відразу за Францією, ніж у Фінляндії чи Боснії і Герцеговини. Британські букмекери ставлять команду Шевченка в один ряд з господарями ЧС-2022 Катаром (такі команди зазвичай дивовижним чином вистрілюють на мундіалях) і сенсаційною Швейцарією (по 0,7% шансів на золото).

Українців оцінили вище за такі солідні збірні, як Чехія (чвертьфіналіст Євро), Польща (Лєвандовскі прагне перервати серію невдач у національній команді), Норвегія (Холанд повинен же колись прорватися і запалити на великому турнірі зі своїми земляками), яким дають по 0,5%. В Австрію вірять ще менше (0,4%), а Росію не розглядають навіть серед найнижчих претендентів.

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