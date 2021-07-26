Підопічні Юрія Гури на виїзді неочікувано здолали луганців. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Ще до середини першого тайму Зоря двічі могла виходити вперед: спочатку Булеца, вийшовши сам на сам з воротарем Олександрії, не зміг перекинути останнього, а згодом кіпер встиг зреагувати на небезпечний постріл Сергія з правого краю карного майданчика.

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Постріл у відповідь від Устименка метрів з десяти вчасно врятував підкат Вернидуба. Все йшло до свистка на перерву, однак на 40-й хвилині потужний удар Калюжного з-за меж штрафного шокував "мужиків" – 0:1.

Одразу після відпочинку олександрійці ледь не подвоїли рахунок: Шевченко вийшов далеко з воріт, та на простріл Третьякова у вже порожні ворота не встиг Одарюк. Всім спробам Зорі бракувало точності, та й Білик у цьому матчі спіймав кураж. За хвилину до фінального свистка на захист гостей стала поперечина – бразилець Крістіан завдавав потужного удару метрів з 22-х.

Як наслідок, доволі несподівана поразка луганців і дебютна перемога Юрія Гури на чолі Олександрії.

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