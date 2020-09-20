Крістал Пелас шокував "червоних дияволів" голом уже на 7 хвилині – Таунсенд замкнув простріл Шлуппа з лівого флангу. В першому таймі Манчестер Юнайтед досить невпевнено грав та мав лише один непоганий удар Мактоміная з-за меж штрафного.

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У другій половині "орли" мали хороші нагоди подвоїти перевагу та заробили досить сумнівний пенальті. Айю не зміг реалізувати пенальті, однак після перегляду відеоповтору Крістал Пелас перебивав 11-метровий. Заха вирішив пробити замість партнера та реалізував вирок. Ван де Беек відквитав один м'яч, однак Заха познущався із захисту манкуніанців та поставив крапку в матчі.

Таким чином, Крістал Пелас набрав 6 очок та потрапив до трійці лідерів, а Манчестер Юнайтед з 0 пунктів розташувався на 15 позиції.

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