Лівий Берег відібрав очки в Полісся у матчі 25-го туру УПЛ, який відбувся 19 квітня 2025 року. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Лівий Берег повів у рахунку на 22-й хвилині – після навісу Косовського зі штрафного Семенов головою переправив м'яч у ворота. Команда з Київщини ледь не подвоїла перевагу до перерви, однак удар Сухоручка відбив Кудрик.

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Полісся у другому таймі мало непоганий момент Гуцуляка, який пробив вище воріт після класного закидання Таллеса. А на 59-й хвилині Олексій технічно зупинив довгу передачу Бабенка в штрафному Лівого Берега та викотив Крушинському фактично на порожні ворота – 1:1! Під кінець гри Бабенко розбив голову у зіткненні з Приходьком – футболку моторошно залило кров'ю, однак капітан Полісся зумів продовжити. А матч завершився нічиєю.