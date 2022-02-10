Тоттенхем примудрився програти Саутгемптону в матчі 24-го туру АПЛ, ведучи в рахунку впродовж зустрічі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

У першому таймі Саутгемптон забив двічі – щоправда, Беднарек зрізав м'яч у власні ворота. Броя ж замкнув передачу Перро у центр штрафного. По перерві Тоттенхем знову вийшов вперед, тепер уже завдяки голу Сона. Втім, "шпори" примудрились програти. Обидва голи прийшли з другого поверху, подачі Ворд-Прауса головою по черзі замкнули Ельюнуссі та Адамс.

Тоттенхем сенсаційно програв Саутгемптону, Лідс врятувався з Астон Віллою, Крістал Пелас втратив перемогу над Норвічем

Таким чином, Тоттенхем втратив нагоду піднятись у зону єврокубків, залишившись на 7 місці. Саутгемптон з 28 пунктами піднявся на десяту сходинку.