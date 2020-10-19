Несподівана поразка Лестера перед Зорею у відеоогляді матчу проти Астон Вілли
11:22 - Читать на русском
У рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на власному полі мінімально поступився бірмінгемській Астон Віллі. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.
завершено
90+1’ Рос Барклі
Долю абсолютно рівного поєдинку на Кінг Пауер вирішив один забитий м'яч, та ще й у доданий арбітром час.
Лестер – Зоря: Варді та ще один лідер "лисиць" пропустять матч Ліги Європи
На 90+1-й хвилині "віллан" Рос Барклі отримав передачу від Макгінна, трохи просунвся із м'ячем вперед і метрів із 25-ти наважився на більярдний постріл з-під Чудхурі – Шмейхель-молодший врятувати "лисиць" у цьому епізоді не зміг.
Астон Вілла у компенсований час вирвала перемогу в Лестера і вийшла на друге місце АПЛ з ідеальними показниками
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter