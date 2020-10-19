У рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на власному полі мінімально поступився бірмінгемській Астон Віллі. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

Долю абсолютно рівного поєдинку на Кінг Пауер вирішив один забитий м'яч, та ще й у доданий арбітром час.

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На 90+1-й хвилині "віллан" Рос Барклі отримав передачу від Макгінна, трохи просунвся із м'ячем вперед і метрів із 25-ти наважився на більярдний постріл з-під Чудхурі – Шмейхель-молодший врятувати "лисиць" у цьому епізоді не зміг.

Астон Вілла у компенсований час вирвала перемогу в Лестера і вийшла на друге місце АПЛ з ідеальними показниками