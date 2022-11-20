У матчі 14-го туру УПЛ харків'яни впевнено здолали криворіжців. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кривбас пропустив вже на 8-й хвилині – Габелок навісив зі стандарту і Дебелко, намагаючись вибити м'яч, зрізав у дев'ятку власних воріт. За хвилину до завершення першого тайму Металіст 1925 забив вдруге: Борячук прийняв закидання від Вачіберадзе, зблизився з Сарнавським і пробив під ближню стійку.

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По перерві Дебелко замкнув подачу ударом головою над поперечиною. У відповідь Курило завдав удар головою після навісу з кутового – повз ближній кут. На цьому вся небезпека поблизу воріт команд завершилась.

Як наслідок, Металіст 1925 набрав 17 очок і піднявся на восьму сходинку, Кривбас з 12 пунктами опустився на тринадцятий щабель.

Минай здобув першу домашню перемогу, обігравши Металіст – ефектний гол на останніх хвилинах