Несподівана поразка чернігівців у відеоогляді матчу Десна – Львів – 0:1
19:35 - Читать на русском
Львів мінімально переграв Десну на виїзді. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
22’ Максим Грисьо
Чернігівці на своєму полі приймали львів'ян і, мабуть, планували здобути три очки у матчі з аутсайдером. Проте, Львів мав інші плани на гру – першим відзначився Грисьо, який отримав пас на хід та вдало переграв Паста.
Львів втримав виїзну перемогу над Десною і відштовхнувся від дна турнірної таблиці УПЛ
Десна після пропущеного м'яча створила багато моментів біля воріт "містян", проте реалізація підвела господарів. 1:0 – Львів сенсаційно перемагає та покидає дно турнірної таблиці. Десна ж поки що тримається четвертою.
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