Львів мінімально переграв Десну на виїзді. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Чернігівці на своєму полі приймали львів'ян і, мабуть, планували здобути три очки у матчі з аутсайдером. Проте, Львів мав інші плани на гру – першим відзначився Грисьо, який отримав пас на хід та вдало переграв Паста.

Львів втримав виїзну перемогу над Десною і відштовхнувся від дна турнірної таблиці УПЛ

Десна після пропущеного м'яча створила багато моментів біля воріт "містян", проте реалізація підвела господарів. 1:0 – Львів сенсаційно перемагає та покидає дно турнірної таблиці. Десна ж поки що тримається четвертою.