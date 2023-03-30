Зарплатна відомість ПСЖ одна з найбільших в топ-5 чемпіонатах. Суми, які виплачують парижани своїм гравцям, вражають. Але це незабаром може змінитися.

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Луїш Кампуш, радник ПСЖ з футболу, вирішив змінити підхід до нарахування зарплатні. Португальський фахівець планує встановити індексацію зарплатні згідно з кількістю матчів, у яких гравець бере участь, а також стадії змагань. Саме за цією схемою нещодавно підписав нову угоду Марко Верратті, але всі фінансові деталі поки що не розголошуються. За інформацією Le Parisien, Кампуш має намір застосувати цю політику до майбутніх контрактів, включаючи продовження Маркіньоса.

Протягом останніх сезонів ПСЖ страждав від того, що зірки команди доволі часто пропускали вирішальні зустрічі, особливо в Лізі чемпіонів. Ймовірно, нововведення якимось чином пов'язане саме з цим, а також з потребою скоротити фонд оплати, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей.

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