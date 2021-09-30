Легія мінімально перемогла Лестер у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку Легія – Лестер на "Футбол 24".

Команди активно розпочали матч, обмінявшись гострими випадами. А на 31 хвилині Емрелі відзначився голом: після нехитрої комбінації нападник корпусом відтіснив захисника та пробив у дальній кут – м'яч від стійки опинився у воротах. Лестер намагався відігратись, особливо у другому таймі, проте так і не зміг забити команді Харатіна.

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Таким чином, Легія набрала 6 очок після 2 турів та очолює групу C, а Лестер з 1 пунктом залишився на останній позиції.