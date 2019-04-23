Несподівана перемога Аталанти у боротьбі за Лігу чемпіонів у відеоогляді матчу з Наполі – 2:1

Аталанта несподівано перемогла Наполі у 33 турі Серії А (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Наполі вийшов вперед у середині першого тайму. Голом відзначився Дріс Мертенс. У другій половині зустрічі Сапата забив свій вже 14-й виїзний гол у поточному сезоні та відновив паритиет у матчі. Згодом Пашаліч приніс перемогу своїй команді, зробивши рахунок 2:1.

Наполі на власному полі поступився Аталанті

Після цього поєдинку Аталанта за очками наздогнала Мілан та змагається за путівку у Лігу чемпіонів, команда Гасперіні має в активі 56 очок та посідає 6 сходинку. Наполі залишився другим з 67 заліковими пунктами.