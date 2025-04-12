Олександрія зіграла внічию з Рухом (1:1) в рамках 24-го туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Олександрія виглядала сильнішою на початку гри, небезпечні моменти виникали у Беззери та Шабанова, проте надійно у двох епізодах зіграв кіпер Руха. Наприкінці першого тайму забити все ж вдалося – Мишньов пробив з-під захисника точно у кут воріт Ледвія.

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На 64-й хвилині Рух зумів зрівняти рахунок, Бубакар Фаал, який вийшов на поле у другому таймі, замкнув подачу від Карабіна. 1:1. Найкращий момент у грі надалі виник в Олександрії, Козак пробивав, Рух знову врятував голкіпер. Останні хвилини матчу пройшли у рівній боротьбі.

В підсумку, Олександрія не змогла обіграти Рух, а відстань між двома лідерами чемпіонату відтепер складає 6 очок. Рух посідає 8-му позицію з 30-ма очками.