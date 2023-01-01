Челсі та Ноттінгем розійшлись миром в поєдинку 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Ноттінгем – Челсі на "Футбол 24".

Ноттінгем гостріше розпочав поєдинок, але саме Челсі відкрив рахунок в зустрічі – Стерлінг добив м'яч у ворота після рикошету. Але по перерві Ор'є шокував лондонців, класним ударом з лету пробивши Кепу. Цей гол став останнім у зустрічі, тож Челсі розпочав 2023 рік з нічиєї.

Ноттінгем втримав сенсаційну нічию з Челсі – лондонці все далі від повернення у боротьбу за ЛЧ

Таким чином, Челсі набрав 25 пунктів, залишившись на восьмому місці, а Ноттінгем Форрест з 14 пунктами залишився в зоні вильоту.