Мирон Маркевич переконаний, що нападник Миная Євген Селезньов концентрується не на тих речах, що потрібно.

"У будь-якому разі, хто б не мав рації, хто б не був винен, футболісту не варто переходити на погрози. Футбол – це емоції, гра. Розумію його стан, враховуючи результати Миная та бажання забивати голи, щоб побити рекорд. Але у будь-якому разі треба тримати себе в руках. Кожен має займатися своєю справою. Але у Жені зараз виходить все навпаки.

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До речі, я нещодавно був на матчі в Ужгороді, розмовляв із ним. Говорив йому, що треба взяти себе в руки та зосередитись на футболі і більше ні на чому іншому. Якщо хочеш побити рекорд, треба думати про це, а не брати участь у скандалах. Рекорд залишиться з тобою на все життя, а решта то таке, тобі не потрібно.

Сподіваюся, він у підсумку все-таки прислухається і в нього наприкінці кар'єри вдасться досягти своєї мети", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, мережу підірвав аудіозапис, на якому Євген Селезньов погрожує фізично поквитатись із журналістом Андрієм Сеньківим за його висловлювання.

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