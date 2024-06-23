Нещодавній чвертьфіналіст ЛЧ збожеволів від повернення у професіонали на 120+1 хвилині – там грали троє українців
Фанати Малаги щиро радіють успіхам команди в іспанській "трясовині".
Ще в сезоні 2012/13 "анчоуси" ледь не вибили Борусію Д у чвертьфіналі ЛЧ, а тепер змушені вигризати собі статус професіоналів.
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Рік тому Малага вилетіла в третій дивізіон, який вже вважається напіваматорським. Втім, команді вдалося відразу повернутися у фантастичному стилі. "Анчоуси" у фіналі плей-офф зійшлися з Хімнастіком. Домашній матч Малага виграла 2:1, але на виїзді "горіла" 0:2 у додатковий час. Гостям вдалося не тільки зрівняти рахунок за сумою двох матчів, а й уникнути серії пенальті голом на 120+1 хвилині! Гостьові фанати просто збожеволіли від радощів.
У аеропорту Малаги на місцевих улюбленців чекав натовп з кількох тисяч вболівальників, які гучно відзначали підвищення. Нагадаємо, свого часу за "анчоусів" пограло аж троє українців – Олександр Яковенко, Денис Бойко та Євген Селезньов.
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