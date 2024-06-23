Ще в сезоні 2012/13 "анчоуси" ледь не вибили Борусію Д у чвертьфіналі ЛЧ, а тепер змушені вигризати собі статус професіоналів.

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Рік тому Малага вилетіла в третій дивізіон, який вже вважається напіваматорським. Втім, команді вдалося відразу повернутися у фантастичному стилі. "Анчоуси" у фіналі плей-офф зійшлися з Хімнастіком. Домашній матч Малага виграла 2:1, але на виїзді "горіла" 0:2 у додатковий час. Гостям вдалося не тільки зрівняти рахунок за сумою двох матчів, а й уникнути серії пенальті голом на 120+1 хвилині! Гостьові фанати просто збожеволіли від радощів.

У аеропорту Малаги на місцевих улюбленців чекав натовп з кількох тисяч вболівальників, які гучно відзначали підвищення. Нагадаємо, свого часу за "анчоусів" пограло аж троє українців – Олександр Яковенко, Денис Бойко та Євген Селезньов.

¡La locura de un ascenso!



Así estaba el aeropuerto de Málaga a las 05:30AM esperando a que llegase el equipo



@JuanfranJF98



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/lRoj48yKIu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 23, 2024

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