"Є спілкування між агентами, які мають стосунок до Динамо і Ювентуса. Люди з боку киян запитали представників Ювентуса, чи не хотіли б вони звернути увагу на Миколенка чи Циганкова. Відповідь – обоє нецікаві. Зате цікавий інший гравець Динамо – Руслан Нещерет.

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Інтерес справді є. Зараз він відновлюється від травми, але це не проблема. Насправді до якихось переговорів ще далеко, але спілкування є. Луческу знає про інтерес Ювентуса до Нещерета. Туринці розуміють, що це перспектива, третій-четвертий голкіпер команди. Існують два важливі фактори, які можуть завадити переходу в зародку. Перший – Ювентус готовий платити за Нещерета не більше 3 млн євро. Другий – чи піде Бущан з Динамо. Гадаю, не буде ні першого, ні другого, але такі балачки існують", – заявив ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Нагадаємо, Нещерет у минулому сезоні провів 4 матчі за основну команду Динамо і пропустив 6 м'ячів. Особливо запам'ятався виступ у гостьовому матчі ЛЧ проти Барселони, в якому 19-річний голкіпер здійснив кілька фанатастичних сейвів, хоча й не врятував від поразки (1:2).

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