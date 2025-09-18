"При Бущані Нещерет був другим воротарем. Якщо зараз повернути Бущана, то це означає поставити хрест на Нещереті, а це досить молодий і перспективний воротар. Є матчі, в яких він досить впевнено грає. Це воротарська позиція, тут багато прийнятно для молодого голкіпера. Знаєте, скільки Яшин свого часу пропускав? Усі сміялися тоді.

"Деякими дебютантами задоволений більше": Шовковський розповів про стан Кабаєва після травми

Повторюся, Нещерет – досить талановитий, один із найкращих воротарів в Україні. Йому потрібен час, щоб стабілізуватися. І, звичайно, він має аналізувати свою гру, щоб люди не охали і не ахали, а отримували задоволення від його гри. Тому що зараз справді Нещерет іноді робить на полі те, що може увігнати у миттєвий стрес будь-якого вболівальника", – сказав Буряк в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua

До слова, в поточному сезоні Руслан Нещерет провів 11 матчів за Динамо, пропустив 11 голів, у чотирьох поєдинках відіграв "на нуль". Контракт 23-річного воротаря з клубом розраховано до 31 грудня 2027 року.

Динамо прорвалося до 1/8 фіналу Кубка, вирвавши важку перемогу над Олександрією – дебютант киян забив вирішальний гол