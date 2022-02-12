Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу зможе розраховувати на Руслана Нещерета на завершальному етапі підготовки до другої частини сезону.

Воротар Динамо Руслан Нещерет повернеться до командних тренувань на зборі в Туреччині, повідомляє Meta Ratings.

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20-річний голкіпер практично повністю відновився після важкої травми. Нагадаємо, Нещерет отримав перелом носа в товариському матчі проти норвезького Буде-Глімт і був прооперований. Голкіпер повинен бути у складі київської команди в неділю, 13 лютого, щоб вирушити на завершальний збір.

Нагадаємо, у день прильоту до Туреччини підопічні Мірчі Луческу зіграють з лідером другого дивізіону Сербії – Iнджиєю.

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