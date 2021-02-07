"Другий матч поспіль я відстояв на нуль. Це дуже важливо для впевненості. Хоча в сьогоднішньому матчі добре працював наш захист.

Динамо – Шкендія – 1:0 – відео переможного гола Лєднєва та огляд матчу

Чи готувалися ми до легшої перемоги? Ми завжди налаштовуємося на кожну гру з максимальними амбіціями, і намагаємося виконувати всі тренерські вказівки.

За рахунком це мій вже четвертий збір з першою командою. Однак, я не ветеран – є більш вікові гравці. А щодо стосунків з Георгієм Бущаном та Денисом Бойком... Вони завжди хороші і позитивні, працюємо, тренуємося. Напруги на тлі конкуренції немає", – цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у передостанньому контрольному матчі на турецьких зборах Динамо мінімально обіграло Шкендію (1:0) завдяки голу Лєднєва на останніх хвилинах.

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