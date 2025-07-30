"На Мальті була велика вологість та температура. Той газон, який там був, – ми по ньому трошки катались. На стадіоні у Любліні газон був прекрасний: все добре зробили, було приємно на ньому грати. Дякую агрономам. Чи відчувалась грубість з боку суперника? Слухайте, це футбол – контактний вид спорту. Я вважаю, що так має бути, без цього ніяк. Це – боротьба за потрапляння у Лігу чемпіонів, тому так, сьогодні було трохи боротьби.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Що позитивного можна винести з цього матчу? Із позитивного – те, про що нас просив Олександр Шовковський. Він просив, щоб ми швидше рухали м'яч, не давали заганяти нас в якихось простих ситуаціях, а також завершувати кожну атаку ударом. Можна сказати, це нам вдавалось – рахунок на табло є тому свідченням", – поділився Нещерет у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо розбило Хамрун (3:0) і в другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів та пройшло до третього етапу.

Динамо вийшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун Спартанс