"Поки це втягування до тренувального процесу. З Михайлом Леонідовичем тільки розпочав підготовку до повернення у загальну групу. Я лише приступив до індивідуальної роботи.

Вербіч та Де Пена повернулись до загальної групи Динамо – Попов та юна зірка займались індивідуально

Як травмувався? Під час розминки перед матчем із Десною відчув біль у руці. Виявилося, що це розрив біцепса. Тому він мене так довго турбував. Мені зробили операцію в Мюнхені в квітні, два тижні ходив із лангетою. Потім поїхав додому у відпустку і займався за індивідуальною програмою, яку надсилав тренер-реабілітолог. А коли повернувся до Києва, вже почав виконувати вправи, які вимагають більшої витривалості.

Обмеження? Мені поки не можна падати. Перед тренуванням потрібно обов'язково багато часу приділяти розтяжці, роблю розтяжку з м'ячем під контролем Михайла Леонідовича. Під час вправ у групі, коли задіяні воротарі, а тренер вільний, то він займається зі мною.

На зборах веселіше. Я дуже радий повернутися до тренувань, дуже скучив за м'ячем. Лікарі кажуть, що ще два-три тижні потрібно буде тренуватися індивідуально, після чого вже можна потроху втягуватися до загальної групи", – цитує Нещерета сайт Динамо.

Нагадаємо, Руслан у минулому сезоні провів 4 матчі за основну команду "біло-синіх" і пропустив 6 м'ячів.

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