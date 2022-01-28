Нещерет потребує операції – голкіпер не полетить з Динамо на другий збір
12:34 - Читать на русском
Воротар Динамо Руслан Нещерет випав з обойми киян на найближчий час.
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Руслану Нещерету діагностували перелом носа та призначили операцію, тому збори Динамо у Туреччині відбудуться без його участі, повідомляє Meta-ratings.
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20-річний голкіпер зазнав травми у спарингу з норвезьким Буде-Глімтом (1:1). Руслан самовіддано кинувся в ноги супернику, та отримав удар в обличчя, після чого був змушений покинути поле.
Нагадаємо, 31 січня динамівці вирушать на другий етап зборів, які відбуватимуться у Туреччині до 10 лютого.
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