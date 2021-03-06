Нещерет підписав контракт зі спортивним гігантом, який співпрацюватиме з Шахтарем
10:18 - Читать на русском
Голкіпер Динамо Руслан Нещерет у свої 19 вже пробує працювати з відомими брендами.
Страж воріт "біло-синіх" поставив свій підпис під дворічним контрактом про співпрацю з Puma. Про це повідомив Олександр Карпов у своєму Instagram.
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Цікаво, що німецький спортивний гігант "одягатиме" Шахтар, починаючи із сезону 2021/22. Для Динамо екіпірування наразі створює американський бренд New Balance.
До слова, у поточній кампанії Руслан Нещерет провів 4 поєдинки, 1 з яких відстояв на нуль. Ще у трьох голкіпер пропустив 6 м'ячів.
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