"За попередніми даними, після моторошного зіткнення голкіпера Руслана Нещерета з форвардом Буде-Глімта Нордасом у сьогоднішньому матчі, у голкіпера діагностовано перелом носа та струс мозку. Точний діагноз буде поставлений вже у Києві", – йдеться у Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

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Руслан самовіддано кинувся в ноги супернику під час товариської зустрічі з Буде-Глімтом (1:1), де у зіткненні отримав травми та був замінений на Георгія Бущана.

Нещерет виступає за Динамо U-19, за головну команду у нинішньому сезоні Руслан ще не виходив на поле.

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