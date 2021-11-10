Нещерет: Мама мені не говорила про пропозицію від Шахтаря
17:30 - Читать на русском
Воротар Динамо Руслан Нещерет поки не збирається до табору "гірників".
"Чи була у мене пропозиція від донецького Шахтаря? Може, й була, але мама мені не казала. Не знаю, це все на рівні чуток було", – розповів Нещерет для Youtube-каналу Динамо.
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Нагадаємо, молодий голкіпер дебютував за головну команду "біло-синіх" у 2020-му. У нинішньому сезоні Руслан отримував ігрову практику у молодіжках Динамо та збірної України.
Влітку Нещерету приписували інтерес з боку Ювентуса.
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