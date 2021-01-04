Голкіпер Динамо Руслан Нещерет та його колега з Шахтаря Анатолій Трубін опинилися в компанії іменитих голкіперів.

Вісім найкращих воротарських порятунків групового етапу ЛЧ 2020/21 були опубліковані у офіційному Instagram турніру.

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Нещерет зупинив удар самого Ліонеля Мессі, який цілив точно у дев'ятку воріт Динамо. Трубін у схожому моменті протистояв Ромелу Лукаку – форвард Інтера потужно пробив під поперечину, але молодий голкіпер Шахтаря перевів м'яч у каркас.

Додамо, що кияни і "гірники" продовжать свої виступи у єврокубках, однак вже на стадії 1/16 Ліги Європи.

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