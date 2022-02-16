Голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет, який пропустив другий тренувальний збір через травму носа, розповів про підготовку до відновлення сезону.

"У перший день після того, як отримав травму носа на зборі в Іспанії, почувався дуже погано. Не міг нормально дихати, ніс дуже болів. Але після приїзду до Києва мені зробили операцію, після чого розпочав відновлення.

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Ношу маску. Найголовніша її функція – захищати мій рівний ніс. А з усім іншим і так усе гаразд. Через неї мене називають і Бетменом, і Спайдерменом.

Я пропустив другий збір. Якщо чесно, думав, що на третьому буде дуже важко. Але почав тренуватися, і відчуваю легкість у ногах, задишки немає. Тож почуваюся чудово. Коли сидів вдома – було дуже важко спостерігати за всіма зі сторони. Усі працюють, грають, а ти лежиш та нічого не робиш. Навіть не міг пробігтися нормально, тому що лікарі не дозволяли, поки не витягнуть тампони з носа.

Щодо побоювань під час ударів по воротах... На тренуваннях, коли є короткі дистанції, мене поки прибирають, оскільки м’яч може прилетіти в обличчя. А коли йдуть удари здалеку, то в будь-якому разі можна встигнути закрити обличчя. Загалом, побоювання невелике присутнє, але це відчуття мине", – цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Руслан отримав перелом носа в товариському матчі проти норвезького Буде-Глімт і був прооперований.

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