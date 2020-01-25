Несенюк: Шевченко в Україні почувається як всесильний сержант радянської армії

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк поділився думками щодо зміни календаря Прем'єр-ліги через підготовку збірної України до Євро-2020.

"За такою логікою наступним кроком нашого тренера мало би бути звернення до УЄФА з пропозицією перенести на більш ранній термін фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які заплановані на ті ж самі дні, що й український "плей-оф" між п'ятою та шостою командами УПЛ. Чому ні?

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У фіналі Ліги чемпіонів теоретично можуть зіграти англійський Манчестер Сіті та італійська Аталанта, у складі яких є гравці збірної України, не кажучи вже про Шахтар, який може вийти до фіналу Ліги Європи. Звісно, цього не буде. Андрій Шевченко не ідіот, щоб смішити футбольну Європу. Там після подібної пропозиції порадили би звернутися до психіатра.

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А у нас? У нас Шевченку можна все. Це у Європі, у Лондоні, Мілані чи деінде він поводиться як джентльмен за всіма законами як футбольного, так і світського етикету. А в Україні почувається як всесильний сержант радянської армії, який міг дати солдату свого відділення найбезглуздіший наказ. Просто так, аби показати хто тут начальник. Причому за межами військової частини цей сержант одразу ставав цілком нормальною людиною", – написав Несенюк у своєму блозі у виданні Gazeta.ua.

Нагадаємо, напередодні клуби Прем'єр-ліги прислухалися до побажань Андрія Шевченка раніше завершити сезон 2019/20. З метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної збірної України до Євро-2020 Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі на сезон 2019/20. Однак остаточне рішення щодо зміни календаря повинен затвердити Виконком УАФ.

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