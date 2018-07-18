Несенюк: Роналду в 33 роки буде плутатись у ногах амбіційних партнерів як Шевченко в Динамо

Директор Департаменту по роботі зі ЗМІ ФК Динамо Микола Несенюк прокоментував перехід форварда Кріштіану Роналду в туринський Ювентус.

"Дивно, що, обговорюючи перехід найкращого футболіста світу Криштіану Роналду з мадридського Реала до італійського Ювентуса, ніхто не побачив очевидних паралелей цього трансферу із поверненням до київського Динамо Андрія Шевченка.

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

Андрієві тоді, 2009-го, так само було 33 роки. Не знаю, як футбольні агенти чи маркетологи, а будь-яка обізнана у фізіології людина знає, що саме в цьому віці в організмі людини відбуваються невідворотні зміни. Для спортсменів означає втрату швидкості бігу. А без цього футбольний нападник, як сказав би радянський телекоментатор Микола Озеров: "Втрачає ледь не половину своєї видовищної привабливості". Простіше – форварди, які "не біжать", залишилися в минулому столітті.

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Шевченко без швидкості був вже навіть не половиною того Шевченка, що виблискував у складі Мілана. Це швидко зрозуміли в лондонському Челсі. І з радістю відпустили Андрія до Києва безплатно, щоб не платити даремно зарплатні. У Києві Шевченко зібрав лише один аншлаг на стадіоні Динамо – у першому матчі після повернення. Надалі українська публіка від Луганська до Львова не прагнула штурмувати трибуни, щоб подивитися на "живого Шевченка". Він тим часом вже явно плутався під ногами у молодших і швидкіших партнерів по команді. У підсумку Динамо з Шевченком за три сезони не виграло нічого – ані чемпіонату, ані Кубка України. Тож коли мегазірка із шаленою як для України зарплатнею завершила кар'єру, усі полегшено зітхнули. Як потім виявилося, ненадовго.

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Те ж саме, як на мене, очікує в Ювентусі мегазіркового португальця. Так, клуб продасть певну кількість футболок із його прізвищем на спині. Але далі розпочнеться гра. Роналду, який на очах втрачає свою "реактивну" швидкість, так само плутатиметься під ногами в амбітних партнерів. Для них, на відміну від португальця, все ще попереду, а не навпаки. Щодо сподівань на те, що заради Роналду весь світ їздитиме по італійських провінціях на матчі з його участю, то такого не буде. Хіба що один раз. Футбол – не провінційний театр, куди йдуть, аби раз на рік побачити столичну "зірку". Та й самому Ювентусу за певний час слід буде визначатися – або прогресувати далі, або виконувати роль подіуму для згасаючої зірки кращого футболіста планети.

Звідки такий песимізм? Я не знаю футболіста, який би додав у грі після 33 років. І Роналду, за всієї його феноменальності – не виняток", – цитує Несенюка gazeta.ua.