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Несенюк не вважає злочином транш УЄФА для УАФ в офшор Ігоря Суркіса

11:30 699 Читать на русском
Несенюк не вважає злочином транш УЄФА для УАФ в офшор Ігоря Суркіса
Микола Несенюк / соцмережі

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк прокоментував розслідування німецького видання Der Spiegel щодо братів Суркісів.

"Наскільки знаю, коли Григорій Суркіс покинув ФФУ, він залишив звітність, де до копійки були розписані всі витрати. Чому Павелко та інші мовчать кілька років? Хай би вже розкрили, якщо це злочин.

УЄФА перевів космічну суму, призначену УАФ, офшорній компанії Ігоря Суркіса, – Der Spiegel

Така схема не є порушенням. Я впевнений, що після відходу Суркіса гроші з офшору потрапляли у федерацію", – сказав Несенюк в інтерв'ю програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало розслідування, де вияснило, що УЄФА надсилав гроші, призначені для УАФ, в британський офшор Newport Management Limited, пов'язаний з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

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