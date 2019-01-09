Несенюк: Нам варто постійно доповнювати міф про Лобановського

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк поділився своїми думками стосовно фігури Валерія Лобановського.

"Валерій Лобановський – єдиний український діяч минулого століття, який не викликає у суспільстві жодних протиріч. Великого тренера шанують старі й молоді, ліберали й консерватори, націоналісти й навпаки. Перемогами його Динамо пишаються і пишатимуться нові й нові покоління, а його досягнення у футбольній тактиці згодом прирівняють ледь не до теорії Ейнштейна. Постать Лобановського щораз вище підніматиметься над його сучасниками і ставатиме все більш міфічною.

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Про що це свідчить? Про те, що футбол є тим, що насправді об'єднує націю. Лише у футболі Україна змогла не віддати свою історію північному сусіду. І це винятково завдяки Лобановському, проти якого навіть у Москві ніхто не скаже поганого слова.

Що з цим усім робити? Гадаю, нам потрібно постійно доповнювати міф про Лобановського, наділяючи його новими рисами, роблячи тренера ідеалом і носієм усіх найкращих людських якостей. І це буде правильно – хто ще приніс Україні славу, яку ніхто й ніде не насмілиться заперечувати?", – написав Несенюк на Gazeta.ua.

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