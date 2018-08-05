Несенюк: Привезені Красніковим "підсилювачі" ще не скоро потраплять до основного складу Динамо

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк прокоментував літні підписання київського клубу.

"Динамо поки що висококласною командою не назвеш. Відчутний прогрес Хацкевича-тренера полягає лише в тому, що він будує тактику від реального класу своїх футболістів, а не від того, яким би цей клас мав бути.

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Проти Шахтаря динамівці вже вкотре зіграли так само, як грали проти цієї команди колишні Волинь чи Кривбас: подвійна, а часом і потрійна підстраховка у захисті разом із сподіванням на контратаку. Хацкевич не соромиться грати саме так і отримує результат.

Важливий ще один момент – постійні нарікання тренера Динамо на відсутність достатньої кількості кваліфікованих гравців відіграють роль допінгу для тих, хто виходить на поле – хлопці буквально вистрибують із трусів, аби довести, що вони і є ті самі кваліфіковані виконавці. Достатньо глянути на Бурду та Кендзьору. Повернувся Сидорчук, набирає з кожною грою і сьогодні є найсильнішим в Україні на своїй позиції.

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Не збираються віддавати свого місця у складі ані Буяльський, ані Шепєлєв, ані Бєсєдін, ані Гармаш. Те ж саме стосується усіх інших. Як наслідок, привезені Красніковим із Бразилії "підсилювачі" ще не скоро потраплять до основного складу, якщо потраплять взагалі. Звісно, команді справді не вистачає гравців високого класу, але їх у нинішніх умовах, як ту щиру дівочу любов, неможливо купити", – написав Несенюк на gazeta.ua.