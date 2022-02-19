"Давід, можна сказати, вже досвідчений футболіст. Його взяли під результат.

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Тому, гадаю, йому потрібно швидше розуміти, що від нього вимагається. Йому треба швидше адаптуватися в команді, активніше знайомитися з партнерами, щоб з самого початку відновлення сезону давати результат", – сказав Степаненко у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Давід перебрався у Шахтар з Аякса за 12 мільйонів євро. Його контракт з "гірниками" розрахований на чотири роки.

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