Вінгер "гірників" Давід Нерес став ще не крок ближчим до відходу з Шахтаря. В Україну він перебрався лише кілька місяців тому.

Бенфіка дуже близька до підписання 25-річного бразильця, стверджує Goal. Останніми днями клуби провели інтенсивні й успішні перемовини.

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Наразі португальці та українці обговорюють умови майбутнього переходу – трансфер чи оренда. Та все виглядає так, що історія матиме позитивне для "орлів" завершення. Окрім Бенфіки, за Давіда боролись ще Сан-Паулу й Корінтіанс, але він відхилив їхні пропозиції, бо хоче залишитись у Європі.

Сам Нерес, вочевидь, теж буде щасливий продовжити кар'єру не в Шахтарі, адже заявив представникам клубу, що не збирається повертатись. Через це він навіть не вирушив з "гірниками" у благодійне турне.

Нагадаємо, Давід приєднався до донеччан взимку, але ще не грав за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди. Його контракт розрахований до 2026 року.

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