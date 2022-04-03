Вінгер Шахтаря Давід Нерес може покинути донецький клуб, до якого приєднався лише цієї зими.

Марсель проявляє інтерес до Нереса і хоче взяти бразильця в оренду до кінця сезону, повідомляє sport.fr.

Шахтар офіційно відпустив Тобіаса в Реал

Цікаво, що у пропозиції начебто є опція продовження угоди аж до 2024 року. Для цього Марселю доведеться витримати чималу боротьбу – Корінтіанс, Вест Хем та Реал Сосьєдад також зацікавлені у послугах вінгера.

Нагадаємо, Нерес приєднався до Шахтаря взимку, але поки не зіграв за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт