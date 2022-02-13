"Я звик жити за кордоном у Європі. Я знаю, що таке європейський футбол із цим вашим холодом. Це перевага для мене. Думаю, що моя адаптація не буде для мене великою проблемою.

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У Шахтарі дуже кваліфіковані гравці. Я готовий конкурувати з усіма хлопцями у першій лінії атаки. Тут всі можуть грати на різних позиціях. Тому, куди мене поставлять, там я і викладатимуся на повну.

Де Дзербі – дуже вимогливий тренер, йому подобається грати з м'ячем. Мені також це подобається. Думаю, це важливо. Мені ще потрібно багато в чому додати з Містером. Я максимально викладатимуся і віддаватимуся. Намагатимуся виконувати будь-яке завдання, яке переді мною ставлять. Я вірю у наполегливу працю", – цитує Нереса прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Давід перебрався у Шахтар з Аякса за 12 мільйонів євро. Його контракт з "гірниками" розрахований на чотири роки. 24-річний вінгер вже встиг тричі розписатися у воротах суперників на зимових зборах донеччан.

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