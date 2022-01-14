Бразильський вінгер Давід Нерес вже прибув до Києва і проходить медогляд у столиці України, повідомляє Tribuna.

Нерес офіційно перейшов у Шахтар – Аякс назвав суму трансферу

У разі успішних тестів з 24-річним гравцем буде підписано контракт. Очікується, що Шахтар оголосить Нереса у суботу, 15 січня.

Нагадаємо, раніше Аякс оголосив про домовленість з Шахтарем щодо свого гравця і навіть озвучив суму трансферу – 12 млн євро з можливістю її збільшення до 16 млн з урахуванням різних бонусів. Transfermarkt править за гравця 20 млн євро.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує