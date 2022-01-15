"Передусім хочу подякувати клубу, який прийняв мене тут чудово, з розпростертими обіймами, Містеру, директору з футболу... Чекаю не дочекаюсь, коли одягну цю футболку і зможу виступати за Шахтар.

Шахтар оголосив про перехід Нереса з Аякса

Що можу сказати про Шахтар? Це дуже великий клуб, він найкращий тут і гідно себе показує у єврокубках. Знаю чотирьох-п'ятьох футболістів Шахтаря. Це футболісти зі збірної Бразилії, а також Лассіна Траоре, що грав зі мною в Аяксі. Я підтримую контакт із хлопцями, спілкуюсь, і вони мені дуже допомагають.

Мої найближчі плани? Максимально додавати як футболіст і як людина, звісно ж, максимально допомагаючи команді. І допомагати головному тренеру. Завжди, коли йому буде потрібно, щоб я грав і робив свій внесок, я робитиму це. І, звісно ж, ми прагнемо вигравати титули.

Мої сильні сторони? Гадаю, моя ліва нога, переміщення з м'ячем з флангу в середину – я дуже сильний у цьому. А ще асисти, забиті м'ячі й, головне, бажання перемагати.

Що пообіцяю фанатам Шахтаря? Обіцяю цілковиту самовіддачу, бажання, голи, асисти й титули", – цитує Нереса сайт "гірників".

За чутками, Шахтар заплатив Аяксу за 24-річного бразильця близько 12 млн євро.

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