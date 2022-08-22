Вінгер Бенфіки Давід Нерес перед матчем з Динамо в кваліфікації ЛЧ розповів, як обживається в Лісабоні після трансферу з Шахтаря.

"Адаптація відбувається дуже добре. Мене дуже добре прийняли. Мета – спочатку виграти матч проти Динамо та вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, а потім добре провести сезон.

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Сподіваюся поборотися тут за трофеї, але у центрі уваги – Бенфіка. Передсезонна підготовка та перші товариські матчі були важкими через перерву. Я почуваюся все краще та краще. Футбол Аякса та футбол, у який ми граємо тут, схожі.

Наша мета зараз – потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Решта прийде згодом", – цитує Нереса OJogo.

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