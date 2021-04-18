Протистояння команд з Петрового та Львова не подарувало великої кількості гострих моментів та забитих м'ячів. Натомість були неоднозначні рішення бригади арбітрів на чолі з Володимиром Новохатнім. Зокрема, на 10 хвилині рефері, ймовірно, не побачив гол Руха. Білий підставив ногу під м'яч, а воротар Інгульця вибив його з воріт. З відеоповторів важко зрозуміти, чи перетнув круглий лінію повністю.

Рух розписав скандальну нічию з Інгульцем, втративши шанс піднятись із дна турнірної таблиці

А от Климчук у середині першої 45-хвилинки не зумів реалізувати пенальті, який і сам заробив – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Рух і протягом другого тайму переважав, але забити бодай один гол "жовто-чорним" не судилось. Львів'яни набрали 17 очок та залишились на дні турнірної таблиці. Інгулець, який має на 3 залікові бали більше, поки що тримається десятим.