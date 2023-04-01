Металіст та Колос не змогли виявити сильнішого в матчі 19-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Колос в першому таймі виглядав небезпечніше передусім завдяки класній грі Богданова, який своїми дальніми ударами створив три нагоди. До перерви Безбородько також міг вивести Колос вперед, але забракло точності.

Металіст та Колос розійшлись миром – Волинець відбив пенальті, харків'яни ледь не привезли курйозний гол у власні ворота

У другій половині все змінилось. На самому старті Демченко заробив пенальті у ворота Колоса, але Прядун не зміг переграти Волинця ударом з позначки. Після цього моментів майже не було, тож заслужені нулі на табло.